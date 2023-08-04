В Крыму уничтожили 10 беспилотников, атаковавших полуостров

Минувшей ночью в Крыму силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) были подавлены и уничтожены 13 БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба минобороны РФ.

Силами ПВО было уничтожено 10 летательных аппаратов, средства РЭБ подавили еще три дрона.

«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет»,— говорится в сообщении.

Еще два безэкипажных катера уничтожили ночью и утром в Новороссийске. По данным ведомства, целью беспилотников была военно-морская база в городе. Жертв и разрушений нет.

Анастасия Донскова

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