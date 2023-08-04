Тюменский суд обязал старообрядцев, живущих в лесу, зарегистрировать своих детей

Заводоуковский районный суд Тюменской области обязал родителей-старообрядцев, проживающих в лесу, зарегистрировать своих детей. Как рассказали в пресс-службе суда, Межрайонное управление социальной защиты населения обратилось с иском в суд об установлении материнства двоих детей: Анастасии Щ. и Веры Щ. к Ксении З.

Судом установлено, что в феврале 2023 года соцзащита узнала о том, что в лесу, примерно в трех километрах от д. Боровушка, Упоровского района проживают Виталий Щ. и Ксения З., с двумя маленькими детьми (1 и 3 года), документы на которых не оформлены.

В местной больнице пояснили, что дети на учете не состоят, истории развития ребенка (новорожденного), медицинские карты отсутствуют. В женской консультации на учете по беременности женщина также не состояла. В феврале фельдшер поехала к месту проживания Виталия и Ксении. «Подъезжая к домовладению было установлено, что на улице возле дома гуляет женщина с двумя малолетними детьми, которая, увидев приближающиеся автомобили, сразу вместе с детьми зашла в дом. На улицу вышел Виталий, который в дом никого не запустил, в ходе беседы сообщил о том, что детей никому показывать не будет, осматривать их медицинскому работнику не разрешает, оформлять документы на детей не собирается»,— прокомментировали в суде.

Во время проверки полицейскими мужчина пояснил, что у врачей семья не наблюдается, так как не болеет. А в ЗАГС не обращались, так как считают себя старообрядцами и таким образом должны проживать, и воспитываться дети. Родители также заявили, что никаких противоправных действий в отношении своих детей они не совершают. А также пообещали, что в ближайшее время они оформят на детей свидетельства о рождении и обратятся в больницу для постановки их на учет.

Суд в итоге установил факт рождения детей у матери и постановил отделу ЗАГС произвести государственную регистрацию актов о рождении детей. С женщины взыскали госпошлину в размере 600 руб. Решение в законную силу еще не вступило.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте