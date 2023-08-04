Продавец цветметов из Санкт-Петербурга намерен обанкротить «Уралтрансмаш»

Компания «Металлон» из Санкт-Петербурга намерена инициировать банкротство АО «Уралтрансмаш». Согласно данным Федресурса, питерская компания уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании завода банкротом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод "Уралтрансмаш"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Завод "Уралтрансмаш"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пресс-службе «Уралтрансмаша» считают требования необоснованными. «Претензии АО "Металлон" неосновательны, они связаны с небольшой задолженностью "Уралтрансмаша" (порядка 600 тыс. руб.), которая к настоящему моменту полностью погашена. Признаки банкротства в деятельности предприятия отсутствуют, размещение сообщения АО "Металлон" противоречит требованиям закона "О несостоятельности (банкротстве)"»,— прокомментировали ситуацию изданию «Интерфакс» на уральском заводе, который занимается производством трамваев.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, АО «Металлон» занимается оптовой торговлей цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных.

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