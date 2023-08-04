Посол РФ Антонов: необоснованно обвинять Россию в провоцировании продовольственного кризиса

Попытки обвинить Россию в провоцировании продовольственного кризиса являются элементом информационной войны, убежден посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он утверждает, что именно Москва вносит важный вклад в глобальную продовольственную безопасность.

По словам господина Антонова, «мантры о чуть ли не чудодейственности украинского зерна» не имеют обоснования. Он уверен, что Белый дом США «не готов воспринимать трезвые аргументы, направленные на снижение напряженности на мировых продовольственных площадках». «Причина в том, что ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести нам стратегическое поражение, в том числе на "экономическом фронте", буквально ослепили вашингтонских чиновников»,— считает посол РФ.

С 18 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Россия не стала продлевать соглашение из-за невыполнения ее условий. Украина призвала страны ООН потребовать от России возобновить сделку. С призывом вернуться к ней выступил и Евросоюз. США уверяют, что помогут с экспортом продовольствия из России, если она вернется к зерновой сделке.

О последствиях приостановки сделки — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Лаура Кеффер