Главные новости к утру 4 августа

Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать военно-морскую базу в Новороссийске катерами. Они были уничтожены, никто не пострадал. В порту Новороссийска временно запрещено движение судов.

Как узнал «Ъ», Белоруссия с начала августа ограничила экспорт мяса птицы всюду, кроме Китая. Минск объясняет это необходимостью насытить спрос внутри страны. Реальной причиной может быть вспышка птичьего гриппа на некоторых фабриках, считают участники рынка.

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки 13 украинских БПЛА на Крым. По данным ведомства, десять беспилотников уничтожили средствами ПВО, еще три — подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал .

Суд не стал арестовывать Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Его отпустили под обязательство о явке, он вину не признает.

Как выяснил «Ъ», российский бизнес попросил продлить разрешение не раскрывать публично отчетность. Среди аргументов участники рынка приводят риски расширения санкций, а также якобы отсутствие влияния данных на движение котировок ценных бумаг.

Украина и США 3 августа начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Вашингтон это подтвердил, подробности неизвестны.

Как узнал «Ъ», Минцифры попросило госорганы подключить дополнительные каналы передачи данных и обеспечить резервирование в географически распределенных центрах обработки (ЦОД). Эксперты связывают это с возросшей террористической опасностью в Москве, где расположены ключевые ЦОД.

Захватившие власть в Нигере мятежники денонсируют военные соглашения с Францией. Президент Нигера Мохамед Базум попросил США и мировое сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране.

По данным «Ъ», иностранные фармкомпании почти перестали получать разрешения на проведение клинических исследований новых оригинальных препаратов. В первой половине 2023 года таких разрешений было выдано всего семь.

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) объявила о гибели своего главаря Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. На его место назначен Абу Хафсан аль-Хашими аль-Кураши.

Как стало известно «Ъ», суд в Москве приговорил к восьми годам за преступление террористической направленности уроженца Чечни Зелимхана Мазаева. Прокуратура эмирата Дубай заочно обвиняла его в убийстве экс-командира батальона ГРУ «Восток» героя России Сулима Ямадаева.

О главных событиях 4 августа — в анонсах «Ъ».