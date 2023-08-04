Пытавшегося сжечь военкомат во Всеволожске пенсионера нашли мертвым

Пенсионер, который был задержан за попытку поджога военного комиссариата во Всеволожске (Ленинградская область), был обнаружен мертвым в своей квартире. Как пишет издание «Фонтанка», по предварительной информации, 74-летний мужчина покончил с собой.

Утром 2 августа сотрудники Росгвардии заметили пожилого человека, который держал в руках подожженный «коктейль Молотова» возле здания местного военкомата на улице Московской. Правоохранители бутылку потушили, а пенсионера доставили в отдел для установления всех обстоятельств. Ему вменили покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 167 УК РФ), однако позже отпустили домой под обязательство о явке.

Ранее суд отправил на психиатрическое обследование 53-летнюю Наталию Колядину, подозреваемую в поджоге военкомата Кронштадтского и Курортного районов в Сестрорецке.

На данный момент известно о четырех попытках поджогов военкоматов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за неделю. Самый первый случай из череды произошел 31 июля. После этого вечером 1 августа здание комиссариата на Английском проспекте в Петербурге пыталась повредить огнем 67-летняя женщина. В тот же день подобный инцидент случился в Сестрорецке, а следом — во Всеволожске.

Все неудавшиеся поджигатели были задержаны и допрошены. В целом по стране прокатилась волна таких поджогов. По данным «Ъ», на преступления их толкали неизвестные, которые выходили на связь по телефону и в мессенджерах и сообщали, что аферисты пытаются взять на их имя кредит. Зачастую жертвам обмана предлагали поджечь здание, а когда из него выйдет мошенник, то его сразу арестуют.

Накануне стало известно, что в Петербурге планируют усилить охрану военкоматов во всех районах. Здания комиссариатов будут находиться под постоянной защитой сотрудников полиции.

Андрей Кучеров

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