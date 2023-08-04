Present & Simple представляет первый дроп осенней коллекции

Главная идея новой коллекции одежды российской компании Present & Simple — встретить приближающуюся осень с максимальным комфортом. В нее вошли дополняющие друг друга как соло-изделия, так и комплекты: разные вариации пальто — кашемировое двубортное с пуговицами из натурального рога, с воротником-стойкой и рукавами реглан, есть жакет с объемными плечами в стиле образов героинь фильмов Джулии Робертс и модных съемок Синди Кроуфорд. Помимо пальто и жакетов, ищите джемперы из кашемира Loro Piana, кашемировые водолазки, бомберы из футера с шелком, мини-юбки из итальянской шерсти, клетчатые фланелевые рубашки и трикотаж.

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