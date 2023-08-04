Пентагон: у США нет иллюзий по поводу наступления Украины

Власти США понимают, что контрнаступление Украины будет трудным, заявил глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер. По его словам, Вашингтон не строит иллюзий на этот счет.

Господин Райдер выразил уверенность, что у Киева «есть значительные боевые способности», и он задействует их «там и тогда, когда выберет сам». «Нет никаких иллюзий, что эти боевые действия, которые ведет Украина, являются легкими. У России было время создать укрепления, а Украина наступает, так что бои будут трудными»,— сказал он на брифинге (цитата ТАСС).

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что военные в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. ЦРУ называло медленные темпы наступления Киева ожидаемыми. По данным CNN, в июле вооруженные силы Украины стали «удваивать усилия по прорыву» обороны России на юге.

Лаура Кеффер