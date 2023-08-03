Инженер Нововоронежской АЭС отметился голом в розыгрыше Fonbet Кубок России

Представляющая честь НВ АЭС и Нововоронежа футбольная дружина «Атом» третий раз стартовала в розыгрыше Fonbet Кубок России - одного из самых почетных трофеев футбольной России.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Cоперником «Атома» на стадионе «Старт» стал тамбовский «Спартак», в прошлом году вернувшийся во Вторую профессиональную лигу первенства России. Любительская команда Нововоронежа, в составе которой выступают и работники атомной станции, достойно выглядела на фоне профессионального футбольного клуба.

«Участие в Кубке России в первую очередь рассматриваем как популяризацию футбола. А это четко укладывается в стратегию Концерна «Росэнергоатом» со ставкой на пропаганду здорового образа жизни. Результат в данном случае отходит на второй план, важнее, что зрители, среди которых было много детей, получили от красивой игры заряд положительных эмоций», - сказал заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Футбол в Нововоронеже получился увлекательный. В упорной борьбе с равными шансами на успех кульминация грянула в концовке. Тамбовчанам удалось вырваться вперед (0:1) в середине второго тайма, но атомщики на последних минутах устроили штурм и сумели отыграться. Ворота гостей точным ударом головой поразил инженер транспортного цеха НВ АЭС, лидер атак и лучший бомбардир «Атома» Сергей Колпаков (1:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Судьба путевки в следующий раунд розыгрыша определилась в серии послематчевых пенальти, и здесь чемпион третьего дивизиона СФФ «Центр» из Нововоронежа уступил крепкому середняку Второй лиги с минимальным разрывом - 4:5.

«Матч прошел по нашему сценарию, сильному сопернику ни в чем не уступили. А серия пенальти - это лотерея, где удача оказалась на стороне соперника. По реакции с трибун можно сделать вывод, что игра понравилась. Доброжелательную поддержку публики мы чувствовали на протяжении всей встречи. Для нас очень важно, что болельщиков удалось увлечь и зарядить позитивной энергией», - отметил главный тренер «Атома» Александр Мануковский.