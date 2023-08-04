Главные анонсы 4 августа

Во Владимирской области на территории колонии будет оглашен приговор Алексею Навальному, обвиняемому по делу о создании экстремистской организации.

Состоится повторное годовое собрание акционеров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO).

Сбербанк снизит ставки по ипотечным программам с господдержкой на 0,8-1 п. п.

Пройдет заседание совета директоров ПАО «Т плюс». В повестке вопросы об изменении организационной структуры компании верхнего уровня, о рекомендации по утверждению кандидатур для назначения на ключевые руководящие позиции и другие.

Состоится видеоконференция министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Состоится заседание совета директоров Мосбиржи. В повестке вопросы о созыве и проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров, о внесении изменений в правила допуска к участию в организованных торгах.

В Ашхабаде состоится встреча президентов Туркмении Сердара Бердымухамедова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В США сценаристы Голливуда проведут первые с начала забастовки переговоры с крупнейшими американскими киностудиями.

В России начнется основной этап зачисления студентов после приемной кампании в высших учебных заведениях (по 9 августа).