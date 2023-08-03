Главные новости за 3 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В селе Черниговское Апшеронского района ввели режим ЧС после выпадения крупного града. Из-за него пострадали 55 домов. Жители утверждают, что градины были размером с яблоко.

Власти Краснодара отказались от строительства канатного метро, предварительная стоимость которого составляла около 11 млрд руб. Идею признали неэффективной и дорогостоящей.

Пожилая женщина потеряла много крови после падения с электросамоката в Сочи. 61-летняя пострадавшая повредила лодыжку.

В нескольких районах Краснодара также выпал град, размер которого было сравним с перепелиным яйцом.

Бывший глава Краснодара Евгений Первышов покинул зону спецоперации, где служил по контракту. Сейчас он находится в Краснодаре.

В Анапе скончался 52-летний приезжий из Иркутска после катания на морском аттракционе «банан»: у него случился сердечный приступ.

В Краснодаре из 1166 городских автобусов кондиционерами оборудованы только 250. Транспортники утверждают, что это выше минимально допустимого предела.

В первом полугодии 2023 года в Краснодарском крае производство устриц упало в 45 раз и составило 0,22 тонны. Спад произошел из-за прекращения поставок посадочного материала устриц из Европы в связи с санкциями.

В Краснодарском крае на подъездах к морю образовались заторы из машин. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в нескольких районах они превышают 15 км.

Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с отменой школьных автобусов в Карасунском и Прикубанском округах Краснодара.

В Севастополе создадут первый кольцевой велосипедный маршрут стоимостью 250 млн руб.

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