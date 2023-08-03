«Яндекс Погода»: 4 августа в Черноземье ожидается малооблачная погода, до +32°

В пятницу в Черноземье ожидается преимущественно малооблачная погода, а температура воздуха составит от +30° до +32°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего 4 августа будет в Тамбовской области — там воздух прогреется до +32° при облачности с прояснениями. В Белгородской области будет +31° и ясно. Та же температура ожидается в Воронежской и Липецкой областях, но погода там прогнозируется облачной с прояснениями и малооблачной соответственно. В Орловской и Курской областях — малооблачно и +30°.