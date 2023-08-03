Двух жителей Ейского района будут судить за вылов краснокнижных осетров

В Ейском районе завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые в акватории Азовского моря незаконно ловили рыбу, в том числе краснокнижного осетра. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По данным следствия, 38 и 41-летний мужчины работали у индивидуального предпринимателя в станице Должанской. В соответствии с выданными квотами они вылавливали в Азовском море разрешенных особей пиленгаса, тарани, тюльки и камбалы-калкана. В марте 2023 года при помощи лесковых сетей они незаконно выловили более 90 единиц судака и сельди, а также две особи русского осетра, находящегося под угрозой исчезновения и занесенного в Красную книгу РФ.

Мужчинам предъявили обвинения в незаконном вылове рыбы в крупном размере (п.«а» ч.1 ст.256 УК РФ), в том числе, особо ценных особей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ч.1 ст.258.1 УК РФ). Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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