На Кубани отелям начали выдавать льготу по налогу на имущество

В Краснодарском крае первый отель получил региональную льготу по налогу на имущество, рассчитанную на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Льготу ввели в крае с 2023 года. Ей могут воспользоваться инвесторы в санаторно-курортной отрасли. Главными условиями являются строительство объекта уровня не менее трех звезд и инвестирование не менее 500 млн руб. В первые пять лет льгота составит 99% исчисленного к уплате налога на имущество, в следующие три года — 75% и после — 50%.

Первым льготу получил четырехзвездочный отель «Абрау Лайт». Документы на предоставление льготы подписали вице-губернатор Александр Руппель и вице-президент по туризму и специальным проектам ПАО «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова.

«Сейчас в крае 285 объектов категории 4 и 5 звезд, многие из них работают по системам «все включено» и «ультра все включено». Мы видим, что эти отели пользуются повышенным спросом. Открытие нового объекта в Новороссийске позволит увеличить турпоток на этом направлении»,— отметил Александр Руппель.

Татьяна Ручкина

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