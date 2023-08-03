Экс-главу сельсовета лишили 17 участков земли, которые она «купила» у умерших курян

Бывшую главу Никольского сельсовета Щигровского района Курской области лишили 17 участков земли, которые она «купила» у умерших жителей региона. Об этом сообщила прокуратура региона. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Анжеле Степановой.

Установлено, что Степанова завладела невостребованными земельными долями в период с 2013 по 2015 год. Для этого она обратилась в суд с иском о признании за собой права собственности на них, предоставив фиктивные договоры купли-продажи. Общая площадь участков, которыми она незаконно завладела, составила 113,8 га. Поскольку владельцы земли умерли, а их наследники не заявили о своем праве на имущество, оно должно было перейти в собственность РФ, пояснили в прокуратуре. Таким образом, именно бюджету страны был причинен ущерб в размере более 1,8 млн руб.

В 2021 году Кировский райсуд Курска вынес экс-главе сельсовета обвинительный приговор за мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). По данным прокуратуры, с учетом вычета из срока пребывания под стражей и под домашним арестом ей назначили 4 года 10 месяцев колонии общего режима. Теперь же суд удовлетворил иск прокуратуры региона о признании договоров купли-продажи, фигурировавших в деле, недействительными.

Алина Морозова

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