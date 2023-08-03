Бывшого курского гаишника будут судить за получение взятки от водителя, оставившего место ДТП

Управление Следственного комитета России по Курской области сообщило о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Щигровский». Экс-полицейский обвиняется в получении взятки за незаконное бездействие, «совершенное с ее вымогательством» (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии).

По версии следствия, 6 марта 2023 года обвиняемый через посредника получил 20 тыс. руб. за сокрытие факта оставления водителем места ДТП и несоставление соответствующего административного материала (ст. 12.27 КоАП РФ, до 15 суток ареста).

Ранее начальника курского отдела полиции Сергея Тертова приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от организатора казино.

Алина Морозова

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