В Геленджике составили 610 протоколов на катающихся по набережной на самокатах

За два месяца в Геленджике составили 610 протоколов на тех, кто передвигался на самокате в пешеходных зонах. Как сообщает пресс-служба администрации города, в ближайшее время решать проблему начнут на территории сельских округов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Статистика показывает сокращение количества травм от наезда самокатов, медики отмечают снижение в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Ближайшая задача — охватить вниманием в части данной проблемы территории сельских округов»,— отметил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

С начала года с набережной вывезли более 1 тыс. самокатов. Правоохранители ежедневно проводят по ней рейды. Мэр подчеркнул, что разъяснительная работа и борьба со средствами индивидуальной мобильности на набережной будет продолжена.

Татьяна Ручкина

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