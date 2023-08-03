Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Детские лагеря Ейского района проверили на инфекционные заболевания

В загородных детском оздоровительном центре «Ейск» и одноименном санатории инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Об этом сообщает администрация Ейского района.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

На территории лагерей сейчас отдыхают 809 детей. Из них 230 детей приехали из Ставропольского края и 100 из Белгородской области.

«Жалоб на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском района не поступало»,— отметили в администрации муниципалитета.

Валерия Каманина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...