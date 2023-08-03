Гидрографическое судно рыбинского «Вымпела» принято госкомиссией

Государственная комиссия подписал акт приемки малого гидрографического судна «Яков Лапушкин», построенного рыбинским судостроительным заводом «Вымпел» (входит в ОСК) по заказу Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Судостроительный завод «Вымпел» Фото: Судостроительный завод «Вымпел»

Малое гидрографическое судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ, оно построено по проекту нижегородского Конструкторского бюро «Вымпел» (входит в ОСК). Госкомиссия проверила скоростные и маневренные качества, работу судна, средства радиосвязи и аппаратуру. В результате испытаний комиссия подписала приемный акт на гидрографическое судно.

«Катер подтвердил соответствие тактико-техническим характеристикам. В ближайшее время на МГС "Яков Лапушкин" состоится подъем флага, и он приступит к несению службы»,— говорится в сообщении «Вымпела».

Наименование «Яков Лапушкин» присвоено судну приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом в честь советского военно-морского деятеля, контр-адмирала, возглавлявшего гидрографическую службу ВМФ в годы Великой Отечественной войны.

Алла Чижова