Напавших на сотрудников ДПС в Краснодаре заключили под стражу

Молодых людей, избивших сотрудников ДПС в Краснодаре на улице Тургенева, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В ночь на 29 июля на проезжей части возле временного поста полиции на улице Тургенева 22-летний водитель в ответ на требования полицейского применил к нему насилие. Его задержали и доставили на пост для дальнейшего разбирательства. После этого в служебное помещение зашел 19-летний пассажир и избил старшего инспектора ДПС УМВД по Краснодару. После этого молодые люди сбежали.

В тот же вечер правоохранители задержали водителя машины. 1 августа ему предъявили обвинение.

Татьяна Ручкина

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