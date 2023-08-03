Финансирование нацпроектов на Кубани увеличили до 78 млрд рублей

В Краснодарском крае финансирование нацпроектов на 2023 год увеличили до 78 млрд руб. Кассовое исполнение составляет 27,8 млрд руб., или 36%. Губернатор региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что все средства должны быть освоены, сообщает пресс-служба администрации края.

«Сегодня подводим итоги реализации нацпроектов в крае за семь месяцев. С последнего совещания в июне их финансирование увеличили еще на 9 миллиардов рублей. Средства направляем в том числе на реализацию нового регионального проекта "Развитие общественного транспорта"»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих отметила, что из общего объема 75% средств выделяют на строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В связи с этим главы муниципалитетов должны взять на личный контроль кассовое исполнение нацпроектов.

На Кубани лидерами их реализации являются Успенский, Тихорецкий, Динской, Туапсинский районы и Анапа. В числе аутсайдеров Гулькевичский, Красноармейский, Тбилисский и Староминский районы, а также Армавир.

Татьяна Ручкина

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