Пожилая женщина потеряла много крови после падения с электросамоката в Сочи

61-летняя женщина повредила лодыжку, упав с электросамоката, сообщается в Telegram-канале ЧП Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЧП Сочи Фото: ЧП Сочи

Как рассказывают очевидцы происшествия, пострадавшая была госпитализирована. Женщина потеряла много крови, но сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Сегодня же стало известно о другом ДТП с участием электросамоката в Сочи. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 1 августа на ул. Лазарева, в Лазаревском районе города Сочи. Его результатом стала госпитализация 20-летней девушки, управлявшей электросамокатом. У нее диагностирована травма головы.

Также 3 августа СУ СКР по Краснодарскому краю начало проверку по факту травмирования двухлетнего ребенка при столкновении с электросамокатом в Сочи. Инцидент произошел 2 августа на улице Навагинской в районе одной из детских площадок. Личность управлявшего электросамокатом к настоящему времени не установлена.

Андрей Ульченко

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