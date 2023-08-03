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Нижегородские организации стали чаще подавать на банкротство

В первом полугодии 2023 года в Арбитражный суд Нижегородской области подано 3,4 тыс. заявлений о банкротстве — на 20,6% больше, чем в январе-июне 2022 года, следует из статистики суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество исков в отношении юридических лиц увеличилось в 1,5 раза (360 заявлений), в отношении индивидуальных предпринимателей — в 1,6 раза, до 45 исков.

На банкротство физлиц приходится подавляющая часть заявлений. В первом полугодии в суд поступило 3036 исков о несостоятельности граждан, рост составил 16%.

Владимир Зубарев

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