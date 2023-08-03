В Краснодаре кондиционерами оборудованы менее четверти городских автобусов

В Краснодаре из 1166 городских автобусов кондиционерами оборудованы только 250. При этом, как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на Союз транспортников Кубани, количество транспорта с кондиционерами в Краснодаре выше минимально допустимого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«По состоянию на 01.08.2023 года на маршрутах города с кондиционерами работает более 250 автобусов, что на 51 автобус больше, чем предусмотрено действующими документами, регламентирующим перевозку пассажиров по маршрутам регулярного сообщения»,— отметили в союзе.

По данным КТТУ, кондиционерами в столице Кубани оснащены 134 муниципальных автобуса, без оборудования работают шесть единиц транспорта. Среди 1026 машин частных перевозчиков кондиционеры есть только в 116, сообщили в Союзе транспортников Кубани. Из 187 городских троллейбусов оборудование есть в 43.

В союзе отмечают, что установить кондиционеры в уже эксплуатируемый транспорт невозможно, поскольку любое вмешательство в конструкцию машины приведет к запрету ее использования. Однако при закупках нового транспорта мэрия в обязательном порядке включает наличие кондиционера в техзадание.

В 2023 году власти города планируют закупить 40 новых трамваев. Всего до 2026 года должно появиться 100 новых единиц транспорта.

Татьяна Ручкина

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