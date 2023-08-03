Двух мужчин будут судить за избиение росгвардейцев у курского ночного клуба

Управление Следственного комитета России по Курской области сообщило о завершении расследования уголовного дела об избиении двух росгвардцейцев у ночного клуба «Абриколь» в городе Курчатов. В суд будут переданы материалы дела, возбужденного в отношении 29-летнего и 30-летнего мужчин, которых обвиняют в «применении насилия в отношении представителей власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

По версии следствия, ночью 14 июля росгвардейцы получили информацию о совершении административного правонарушения посетителями заведения. Двое силовиков прибыли к клубу, где граждане России Зангиев и Тайпаков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применили в отношении них насилие.

Алина Морозова

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