В Ярославской области продолжает дорожать бензин

В Ярославской области за последнюю неделю зафиксировали рост цен на нефтепродукты. Так, по данным Ярославльстата, за неделю наиболее значительно выросла средняя стоимость бензина АИ-98 — на 40 коп. Цена за литр продукта достигла 61,14 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Волтэк» Фото: пресс-служба компании «Волтэк»

Согласно данным органа статистики, цены выросли на бензин всех автомобильных марок. В среднем на 12 и 13 коп. соответственно выросли цены на АИ-92 (цена поднялась с 47,67 до 47,79 руб. за литр) и АИ-95 (с 51,40 до 51,53 руб. за литр). Наименьший рост стоимости зафиксирован у дизельного топлива. Цена повысилась на 6 коп. и достигла 57,75 руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что за июнь в Ярославской области цены на моторное топливо в среднем выросли на 1,1%.

Алла Чижова