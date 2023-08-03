Краснодарский край вошел в тройку лучших регионов для переезда

Краснодарский край вошел в тройку регионов, где москвичи и жители других субъектов рассматривают покупку недвижимости. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Доставка».

Поменять жилье или переехать в другой город хотели бы больше половины россиян. По данным «Яндекс Недвижимости», жители Москвы стали чаще искать недвижимость в других регионах страны. По сравнению с прошлым годом, доля просмотров жилья вне столицы выросла до 17,4%. Москвичи рассматривают для переезда Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края.

При этом большинство жителей России хотят переехать в Москву — 38,6% просмотров собирают новостройки столицы. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Краснодарский край.

«Чаще всего россияне переезжают на близкие дистанции, например в областные центры, а тренд на поиск нового места жительства на юге страны, ближе к морю, действительно остается популярным. Что касается деурбанизации, то эта тенденция захватывает только крупные города»,— отметил доцент НИУ ВШЭ Василь Сакаев.

Опрос тех, кто планирует переезд, показал следующие результаты: 31% россиян хотят жить у моря, а 25% в более развитых городах, причем 13% готовы переехать в Москву и Санкт-Петербург. Переезд в другой район города рассматривают 20%, жить за городом хотят 19% респондентов.

Валерия Каманина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram