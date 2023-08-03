Под украинский обстрел попала курская Елизаветовка; повреждены линия электропередач и газопровод

Под очередной обстрел с Украины попала деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Всего зафиксировано четыре прилета. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба»,— рассказал господин Старовойт в своем telegram-канале. Также пострадали окна, фасады и заборы двух домовладений.

Аварийные бригады приступят к работе, «как только это будет безопасно».

Что происходит в Черноземье 3 августа в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин