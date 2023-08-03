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В Ярославле осудили четырех человек за организацию ячейки «Свидетелей Иеговы»*

Дзержинский районный суд Ярославля признал виновными четырех человек в участии в религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана запрещенной в РФ*). Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Решением Верховного суда РФ от апреля 2017 года в связи с ведением экстремистской деятельности ликвидировали религиозную организацию «Управленческий Центр свидетелей Иеговы в России» и местные религиозные организации.

Суд установил, что два мужчины не позднее 2019 года организовали в Ярославле ячейку сообщества «Свидетели Иеговы города Ярославля». В ней они вступили на должности «старейшин», руководителей собрания. В деятельности сообщества, по мнению суда, активное участие принимала также ярославская супружеская пара.

«Подсудимые, разделяющие экстремистские взгляды, проводили регулярные собрания, в том числе по видеоконференцсвязи, организовывали религиозные выступления и богослужения с использованием экстремистских материалов, пропагандировали запрещенные учения»,— говорится в сообщении облсуда.

По результатам рассмотрения дела суд решил приговорить подсудимых к условным срокам от 2 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев по ст. 282.2. УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).

Алла Чижова

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