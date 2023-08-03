«Москвич» откроет дилерский центр в Новороссийске

Автозавод «Москвич» откроет дилерские центры в 16 городах России, в том числе в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Центры также появятся в Архангельске, Белгороде, Иркутске, Калининграде, Калуге, Кирове, Курске, Липецке, Магнитогорске, Петрозаводске, Твери, Туле, Ульяновске, Чебоксарах и Ярославле. В ближайшее время площадки начнут готовить к открытию.

Всего у «Москвича» в 25 городах России 55 точек продаж и обслуживания. До конца 2023 года компания объявит полный список новых автосалонов более чем в 30 городах.

В феврале «Москвич» отгрузил первую партию автомобилей «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» в дилерские центры Краснодаре.

Татьяна Ручкина

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