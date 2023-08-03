В Курске новосибирцу дали шесть лет строгого режима за подготовку к госизмене

Курский областной суд признал 19-летнего жителя Новосибирска Данила Бердюгина виновным в покушении на незаконное пересечение государственной границы (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ) и в приготовлении к государственной измене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Пресс-служба объединенной судебной системы Курской области уточнила, что предварительное расследование вело управление ФСБ России по региону. Дело рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании.

Из-за закрытого характера дела подробности преступления не раскрываются. В последнее время ФСБ России сообщала о задержании нескольких человек, которым вменяется в вину покушение на совершение государственной измены. Как правило, им вменялась в вину попытка принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Только этим летом за госизмену задержали жителей Брянской и Тамбовской областей.

В конце июля Курский областной суд назначил длительные сроки в колонии бывшим супругам Сидоркиным за государственную измену в пользу Украины и попытку подрыва критической инфраструктуры в приграничных областях России. Они по заданию украинской разведки передавали «техническую документацию и образцы изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники и используемых воздушно-космическими силами Российской Федерации».

Сергей Толмачев, Воронеж