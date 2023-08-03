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Коммерсантъ FM
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В подмосковном Ступино тягач с топливом упал с моста на «Газель» и загорелся

В городе Ступино на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием тягача с цистерной топлива и «Газели», начался пожар. По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок, сообщила «Вечерней Москве» пресс-служба ГУ МВД по Московской области. По информации «Звезды», на трассе образовалась пробка в сторону Москвы.

Ведомство сообщило изданию, что авария произошла на 74-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель грузовика наехал на препятствие, в результате чего кабина фуры упала с моста, в нее въехала «Газель». На данный момент пожар локализован, передает «Вечерняя Москва».

Telegram-канал Shot утверждает, что в ДТП пострадали два водителя — 42-летний Денис из тягача и 40-летний Мадьяр из «Газели». На опубликованных каналом видео и фотографиях видно, что в результате столкновения загорелась «Газель», а также цистерна, оставшаяся на мосту.

Эрдни Кагалтынов

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