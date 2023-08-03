Орловского юриста оставили под стражей по обвинению в попытке вступить в ряды ВСУ

Орловский областной суд оставил в силе решение Советского райсуда, заключившего под стражу на два месяца 39-летнего юриста Рамиля Дамирова. ФСБ обвиняет его в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Юриста задержали во второй половине июля. Мотивируя его заключение под стражу, следователь заявил, что более мягкая мера пресечения к обвиняемому невозможна, поскольку он является противником специальной военной операции, имеет намерение выехать на Украину для принятия участия в боевых действиях в составе подразделения, действующего на стороне ВСУ, а также может воспрепятствовать производству по уголовному делу.

В своей апелляционной жалобе Рамиль Дамиров просил отправить его под домашний арест. Облсуд, впрочем, почитал, что он может скрыться от органов следствия и суда или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Рамиль Дамиров, согласно данным из открытых источников, возглавляет юридическое бюро «Ваш юристъ и оценщикъ». Организация появилась в 2013 году. На ее сайте сказано, что господин Дамиров имеет 15-летний стаж работы.

Сергей Толмачев