Главные новости за 3 августа. Белгород, Воронеж, Курск

По Белгородской области за сутки выпустили более 90 мин, снарядов и гранат.

Право на взыскание 800 млн рублей с воронежского «Рудгормаша» продают на торгах за 718 млн рублей.

Воронежцев призвали сообщать в полицию о незнакомцах, «предлагающих атаковать различные объекты».

Бывший замглавы управления ГИБДД по Воронежской области пошел на повышение в Херсонскую область.

Мэрия Воронежа закупает 92 квартиры для переселенцев из аварийного жилья с начальной ценой 409 млн рублей.

Курский облсуд приговорил жителя Новосибирска к шести годам колонии за приготовление к госизмене и попытку пересечения госграницы.

На улице Чебышева в Воронеже могут построить еще десять многоквартирных домов.