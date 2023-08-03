«Магнит» заявил, что стоимость базового школьного набора в Краснодаре снизилась на 9%

Цены на значительную часть ассортимента школьных товаров остались на уровне прошлого года, заявляет пресс-служба «Магнита». Между тем стоимость базового набора для учащихся общеобразовательных школ (включает 20 позиций, в их числе дневник, пенал и т. п.) сегодня составляет 783 руб., что на 9% ниже по сравнению с годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: letsgophotos.ru Фото: letsgophotos.ru

Сегодня ритейлер реализует школьные товары, произведенные в России и Китае. При этом ассортимент изделий из бумаги, включая тетради и альбомы для рисования, на 100% произведен в нашей стране.

За последние две недели спрос на товары для школьников в сети «Магнит» увеличился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так реализация тетрадей выросла на 6%, письменных принадлежностей — почти на треть. Продажи товаров для творчества (цветная бумага, пластилин и т. п.) увеличились более чем на 40%.

Андрей Ульченко

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