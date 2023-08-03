Более 57 км ливнестоков прочистили в Сочи в 2023 году

МУП Сочи «Водосток» удалось восстановить пропускную способность коллектора, где во время дождей собирались ливневые стоки с соседней территории. Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, в этом году удалось прочистить уже 57 км ливнестоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

По словам директора департамента городского хозяйства города Петра Северова, прочистка сетей отведения ливневых вод является важной мерой перед осенним сезоном дождей. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского, работа проводится на постоянной основе. Он также отметил, что скопление грунтовых пород способствовало нарушению пропускной способности коллектора в Хостинском районе. Для решения проблемы специалисты демонтировали участок объекта, через который была осуществлена выемка горной породы.

Демонтированный участок коллектора уже полностью восстановлен и находится в рабочем состоянии. До 11 августа планируют завершить мероприятия по засыпке котлована, а также установить сооружения, препятствующие дальнейшему поступлению горной массы в коллектор.

Валерия Каманина

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