В Крыму хотят уволить глав пяти поселений в трех районах полуострова

В Крыму к увольнению представят глав пяти сельских советов в трех районах полуострова. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

В частности, мера коснется главы администрации Завет-Ленинского сельского поселения Джанкойского района, глав Ковыльновского и Славновского сельских поселений Раздольненского района, руководителей администраций Скворцовского и Добровского сельских поселений Симферопольского района.

«Системная работа по уборке, саночистке и благоустройству территорий в некоторых муниципалитетах так и не была налажена. Без должного внимания остается частный сектор, а в части населенных пунктов к выполнению поручений даже не приступали»,— говорится в сообщении.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности за указанные проступки привлекут 44 руководителей районных администраций республики. Глава Крыма отметил, что с поставленными задачами по благоустройству территорий справились руководители администраций Алушты, Армянска, Кировского и Ленинского районов.

Анастасия Донскова

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