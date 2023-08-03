Автобус ярославского перевозчика попал в ДТП

В Ярославле в ДТП попал автобус перевозчика ООО «Транспорт Ярославии». О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области. В региональном департаменте транспорта уточнили, что автобус в момент столкновения находился не в рейсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

По данным МЧС, авария произошла 3 августа в 5 утра на Юго-Западной окружной дороге, не доезжая Ивановского перевоза. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Пострадавших нет, в ликвидации последствий ДТП участие принимали 4 спасателя МЧС.

ООО «Транспорт Ярославии» обслуживает 46 маршрутов в Ярославле, 51% компании контролируется правительством области через АО «Ярославское АТП» (которое раньше также работало в городе).

Алла Чижова