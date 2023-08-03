На Кубани пробки на пути к морю достигают 15 км

В Краснодарском крае на подъездах к морю образовались заторы из машин. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в нескольких районах они превышают 15 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Пробки» Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Пробки»

Самая большая пробка образовалась от Ольгинки до Новомихайловского. Там пробка из машин растянулась более чем на 15 км. Стоять в пробке водителям придется почти два часа.

Еще одна пробка образовалась на трассе под Горячим Ключом с 1400-го км. На преодоление расстояния в 21 км водителям понадобится почти час.

При этом у Крымского моста пробок нет. По данным Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация», 3 августа заторов у объекта не наблюдается с обеих сторон.

Татьяна Ручкина

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