В Горячем Ключе пропал сын директора школы, задержанной «с пристрастием» по делу о взятках

В Горячем Ключе пропал Сергей Неверов, сын директора школы №1 Ларисы Неверовой, задержанной «с перегибом» ранее по подозрению в получении взяток. Поисковики «Лиза Алерт» сообщили о пропаже мужчины в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK «Лиза Алерт» Фото: VK «Лиза Алерт»

По данным портала «Ясно», сын женщины приехал в Горячий Ключ из Москвы, чтобы поддержать мать в тяжелой ситуации. Накануне своего исчезновения 9 июля мужчина отправился на вокзал за билетами, но вскоре перестал выходить на связь. Информацию об исчезновении Сергея Неверова передали в правоохранительные органы.

Ранее Ларису Неверову задержали по делу о получении взятки. СМИ сообщили, что во время ареста женщина стояла обнаженной в комнате со следователями. Позднее ее поместили в камеру, где круглосуточно горел свет. У задержанной произошел сердечный приступ, после чего ее перевели под домашний арест, а позднее сняли обвинения. Глава СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов заявил, что во время задержания подозреваемой был допущен «перегиб».

Анастасия Донскова

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