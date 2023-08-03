Премьер Украины Шмыгаль: на поддержку войск выделяется около $55 млрд в год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на поддержку вооруженных сил из федерального бюджета выделяется около 2 трлн гривен (около $55 млрд) в год. По его словам, сейчас государство поддерживается за счет финансовой помощи партнеров, грантов и кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters Денис Шмыгаль

Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters

«Фактически поддержка вооруженных сил и война стоит Украине около 2 трлн гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени»,— сказал господин Шмыгаль на конференции послов Украины (цитата по «Укринформ»).

По словам премьера, до начала военного конфликта доходная часть бюджета составляла 1,3 трлн гривен. В 2022 году ВВП страны упал на 29,5%. При этом в 2023 году власти ожидают «даже незначительный рост» экономики.

В первом полугодии 2023 года в бюджет Украины поступило более 600 млрд гривен от собранных налогов. За этот же период на финансирование ВСУ направили 672 млрд гривен. В апреле президент Украины Владимир Зеленский увеличил расходы бюджета страны на оборону на $14,5 млрд.

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