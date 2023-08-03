После украинского обстрела в белгородском селе Мокрая Орловка повреждена линия электропередачи

В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины в селе Мокрая Орловка Грайворонского горокруга Белгородской области была повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Аварийные бригады работают на месте происшествия.

Также осколками снарядов были выбиты окна и посечены фасад и забор частного домовладения, поврежден автомобиль.

Подомовой обход территории продолжается. Пострадавших среди мирного населения нет.

Накануне ВСУ выпустили по Грайворонскому горокругу восемь артиллерийских мин: шесть — по окраине села Безымено и две — по окраине Дроновки. Всего по региону ударили 91 боеприпасом.

Алина Морозова