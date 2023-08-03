Владелец липецкого «Благострой48» выкупил 0,6 га в облцентре за 14,6 млн рублей

Индивидуальный предприниматель Теймур Гаджимирзаев, учредивший две компании с одинаковым названием «Благострой48», выкупил 0,6 га земли в районе Опытной станции на северо-западе Липецка. Сумма сделки равна начальной цене контракта в 14,6 млн руб. Об этом сообщил организатор торгов АО «Дом.РФ».

Господин Гаджимирзаев выступил единственным участником процедуры. По данным Rusprofile.ru, он зарегистрировал оба «Благостроя» в Липецке: один — в 2017 году, второй — в 2023-м. В компаниях он значится директором и генеральным директором соответственно. Уставный капитал в обоих случаях составляет 10 тыс. руб. Оба ООО занимаются благоустройством ландшафта.

На выкупленном участке расположен имущественный комплекс, который имеет «хорошую транспортную доступность» и находится в окружении малоэтажной и многоэтажной жилой застройки. Он «подойдет для коммерческих целей», считают в «Дом.РФ». Разрешенный вид использования — «для здания административного корпуса и гаражей».

Ранее воронежская ГК «Возрождение», близкая ГК «Развитие» Сергея Гончарова, выкупила в Липецке 0,4 га под многоэтажную застройку.

Алина Морозова

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