В Анапе будут высаживать больше цветов

Глава Анапы Василий Швец поручил городским службам высаживать больше цветов на городских клумбах. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кокорин Фото: Роман Кокорин

«В этом году в Анапе уже высажено 126 тыс. цветов: колеус, бегония, бархатцы, альтернатера и многие другие»,— говорится в сообщении.

Еще около 200 тыс. растений в городе планируют высадить осенью в установленные сроки. Курорт украсят тюльпанами, виолами и другими однолетниками и многолетниками.

К началу текущего летнего сезона администрация Анапы, по данным платформы «РосТендер», закупила 680 саженцев роз на общую сумму 170 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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