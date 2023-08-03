Из-за разрушения канализации в Туапсинском районе сточные воды могли попасть в море

В п. Тюменском Небугского сельского поселения Туапсинского района произошла чрезвычайная ситуация. Из-за залповых ливней частично разрушена централизованная система водоотведения длиной более 800 м, сообщает пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rpn.gov.ru Фото: rpn.gov.ru

Инспекторы ведомства совместно с сотрудниками экоаналитической лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» сейчас мониторят состояние воды в акватории Черного моря и в р. Казачка. Их задача определить влияние утечки на качественные показатели воды.

В случае если будут определены превышения предельно допустимых концентраций, сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора займутся расчетом вреда, причиненного водному объекту.

Андрей Ульченко

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