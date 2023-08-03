В Майкопе передали в суд дело о вымогательстве администратором канала в Telegram

В Майкопский городской суд направили материалы уголовного дела о вымогательстве, возбужденного в отношении администратора Telegram-канала. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РА.

Фигурантом дела стал 48-летний житель Майкопа. По данным ведомства, в июле 2022 года мужчина угрожал 45-летнему местному жителю, что распространит известные ему позорящие сведения. За свое бездействие злоумышленник требовал 30 тыс. руб.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). В случае доказательства вины правонарушителя, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Анастасия Донскова

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