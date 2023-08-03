«Майскую прогулку» в Екатеринбурге проведут в конце сентября

Проведение «Майской прогулке» в Екатеринбурге назначили на 17 сентября. Об этом сообщили в сообществе мероприятия во «ВКонтакте». Дату проведения перенесли из-за того, что только этой дате планируется снятие особого противопожарного режима.

Юбилейная 40-я «Майская прогулка» изначально должна была пройти в Екатеринбурге 21 мая. Запланированные маршруты проходили по территории парка им. Лесоводов России, Уктусского, Нижне-Исетского, Санаторного, Шарташского лесопарков.

Впоследствии мероприятие переносили несколько раз. Причинами стали лесные пожары, жара и особый противопожарный режим.

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