В Сочи начали проверку по факту травмирования ребенка при столкновении с электросамокатом

В Сочи начали проверку причин и обстоятельств травмирования двухлетнего ребенка при столкновении с электросамокатом, которым управлял несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел 2 августа на улице Навагинской в районе одной из детских площадок. Личность управлявшего электросамокатом к настоящему времени не установлена. Характер полученных малолетним травм в ведомстве не уточняют.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль в краевом главке следкома.
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