Воронежцев призвали сообщать в полицию о незнакомцах, «предлагающих атаковать различные объекты»

В Воронежской области произошли «неоднократные случаи» введения жителей в заблуждение, связанные с призывами со стороны незнакомцев «атаковать различные объекты». Об этом говорится в обращении к воронежцам, опубликованном правительством региона.

«Просим проявлять бдительность при обращении к вам незнакомых людей, которые рассказывают о якобы мошеннических действиях с финансами и в дальнейшем предлагают неправомерно атаковать различные объекты, где якобы прячутся преступники.

Возможны повторения ситуаций склонения граждан к совершению противоправных действий под различными предлогами. В подобных случаях просим сохранять рассудительность и обращаться в правоохранительные органы — например, в ближайший отдел полиции, для проверки информации»,— сообщили в облправительстве.

Ранее telegram-канал Mash сообщил о том, что под Воронежем таксист «предотвратил поджог военкомата — услышал, как пожилой пассажир обсуждает с мошенниками инструкции». Пенсионеру якобы позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ЦБ, и сообщили о взятом мошенниками кредите в 5,5 млн руб. Неизвестные попросили мужчину поджечь военкомат, где сидят преступники.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте