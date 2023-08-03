В Анапе приняли новые правила благоустройства территорий

В Анапе в ходе 49-й сессии Совета города приняли свод новых правил благоустройства территорий. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Документ включает 11 разделов и регламентирует работы при создании благоустроенной городской среды, включая создание соцобъектов, транспортную доступность, инклюзивное благоустройство, спортивные территории и другие критерии.

«Учитывает он и регулирование вопросов, касающихся средств индивидуальной мобильности (электросамокатов и велосипедов) на территории города»,— говорится в сообщении.

Ранее на курорте был принят Генеральный план города и свод правил землепользования и застройки.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram